Польща закриває кордон: для в'їзду в Україну відкриті три пункти пропуску

З 15 березня для виїзду в Україну з Польщі працюють лише три автомобільні пункти пропуску: Дорогуськ-Ягодин, Хребенне-Рава-Руська та Корчова-Краківець.

Про це повідомляє Посольство України в Польщі у Facebook.

"Починаючи з 00:00 год. 15 березня для виїзду в Україну працюватимуть лише 3 автомобільні пункти пропуску: Дорогуськ-Ягодин; Хребенне-Рава-Руська; Корчова-Краківець", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Польща у ніч з 14 на 15 березня призупинила усі міжнародні авіаційні та залізничні пасажирські сполучення. Також з 15 березня Польща закрила державний кордон для іноземців у зв'язку з поширенням Covid-19.

Україна з 16 березня 2020 до 3 квітня 2020 року вводить тимчасову заборону на в'їзд на територію України іноземних громадян. А з 17 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року будуть закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

З 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших обмежувальних заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. На даний момент в Україні підтверджено 3 випадки коронавірусу. Серед них один летальний.

Станом на ранок неділі 15 березня 2020 року у світі зареєстровано 156 400 випадків захворювання Covid-19, з них 73 968 (47,3%) осіб одужали. За межами Китаю зафіксовано 75 405 випадків у 134 країнах/територіях/регіонах.

11 березня ВООЗ офіційно оголосила глобальну пандемію Covid-19.