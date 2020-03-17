На Буковині з лікарні виписали вже п'ятьох осіб, у яких підозрювали коронавірус

На Буковині з лікарні виписали вже п'ятьох осіб, у яких підозрювали коронавірус

Укрінформ
У Чернівецькій області загалом госпіталізували 33 особи з підозрою на коронавірус. Аналізи сімох пацієнтів двічі показали негативний результат, і п'ятьох із них уже виписали з лікарні.

Про це у Facebook пише Чернівецька ОДА.

У повідомленні зазначається, що із початку епідемії COVID-19 на Буковині було госпіталізовано 33 особи. Станом на сьогодні:

  • підтверджені випадки захворювання - 4 особи;
  • негативний результат тесту (одноразовий) - 7 осіб;
  • негативний результат тесту (дворазовий) - 7 (виписано з лікарні - 5, залишаються під наглядом лікарів - 2 пацієнтів);
  • очікуються результати - 15 осіб.

Окрім того, в ОДА розповіли про стан усіх чотирьох хворих на коронавірус буковинців.

"Пацієнт 1 – стабільно хороший стан. Немає температури. ️Пацієнт 2 – почувається добре. Температура лише ввечері. ️Пацієнт 3 – має пневмонію. Стан стабільний, йде на покращення. ️Пацієнт 4 – почувається добре. Немає температури", - зазначили в ОДА, додавши, що всі пацієнти отримують симптоматичне лікування.

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Як повідомлялося, Кабінет Міністрів прийняв рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

Разом із цим заборонено проведення всіх масових заходів, у яких бере участь понад 10 осіб.

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