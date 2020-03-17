На Буковині з лікарні виписали вже п'ятьох осіб, у яких підозрювали коронавірус

У Чернівецькій області загалом госпіталізували 33 особи з підозрою на коронавірус. Аналізи сімох пацієнтів двічі показали негативний результат, і п'ятьох із них уже виписали з лікарні.

Про це у Facebook пише Чернівецька ОДА.

У повідомленні зазначається, що із початку епідемії COVID-19 на Буковині було госпіталізовано 33 особи. Станом на сьогодні:

підтверджені випадки захворювання - 4 особи;

негативний результат тесту (одноразовий) - 7 осіб;

негативний результат тесту (дворазовий) - 7 (виписано з лікарні - 5, залишаються під наглядом лікарів - 2 пацієнтів);

очікуються результати - 15 осіб.

Окрім того, в ОДА розповіли про стан усіх чотирьох хворих на коронавірус буковинців.

"Пацієнт 1 – стабільно хороший стан. Немає температури. ️Пацієнт 2 – почувається добре. Температура лише ввечері. ️Пацієнт 3 – має пневмонію. Стан стабільний, йде на покращення. ️Пацієнт 4 – почувається добре. Немає температури", - зазначили в ОДА, додавши, що всі пацієнти отримують симптоматичне лікування.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів прийняв рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

Разом із цим заборонено проведення всіх масових заходів, у яких бере участь понад 10 осіб.