У Радомишлі, де зафіксували коронавірус, завтра оголосять надзвичайну ситуацію

У місті Радомишль на Житомирщині, де в 70-річної жінки виявили перший в області випадок захворювання на коронавірус, оголосять надзвичайну ситуацію.

Про це під час брифінгу повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Від завтра буде оголошено надзвичайний стан природного характеру об’єктового рівня, під час якого буде рекомендовано закрити всі розважальні заклади в місті Радомишль", - наголосив Бунечко.

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За його словами, така ситуація запроваджується лише у Радомишлі для того, аби запобігти поширенню коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, у Радомишлі на Житомирщині з коронавірусом госпіталізували 70-річну жінку, яка повернулася з Польщі. Відомо, що із симптомами хвороби вона відвідувала церкву.

Станом на 21.00 12 березня, за даними Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса, у світі загалом інфіковано цим вірусом 127 863 людей, померли від нього 4718 осіб, а число тих, хто одужав, складає 68310.

В Україні наразі підтверджено вже 3 випадки зараження новим типом коронавірусу. З 12 березня по всій країні введено карантин.

11 березня ВООЗ офіційно визнала коронавірус глобальною пандемією.