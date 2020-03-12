У Житомирі розповіли про стан хворої на коронавірус жінки

На Житомирщині зафіксовано перший випадок захворювання на коронавірус у 70-річної жінки, яка повернулася 1 березня з Польщі. Наразі вона перебуває у стані середньої тяжкості, має двостороннє запалення легень.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик.

За його словами, жінці 70 років, вона повернулася 1 березня з Польщі до Львова, а потім до Радомишля на Житомирщині. Перші симптоми захворювання у неї з’явилися 3 березня. Після проведення ретельного обстеження у жінки підтвердився коронавірус.

Зараз жінка в інфекційному відділенні Радомишльської районної лікарні. Всі лікарі, а також рідні, які з нею контактували, ізольовані.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції - у Житомирській та Чернівецькій областях.

Чоловік в Чернівцях, в якого раніше був зафіксований коронавірус, наразі перебуває в задовільному стані.