В Україні можуть “закрити” міста у разі поширення коронавірусу

У разі поширення Covid-19 територією України, можливі додаткові обмежувальні заходи.

Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Додаткові заходи можливі в разі, якщо будуть фіксуватися подальші випадки хвороби, особливо якщо будуть зафіксовані випадки поширення на певній адміністративній території, заходи будуть стовідсотково переглянуті, аж до того що можуть обмежуватися права людей, які сьогодні передбачені в законодавчому полі, в тому числі і щодо заборони тимчасової пересування за межі відповідної території" - сказав Ляшко.

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Наразі, за його словами, ВООЗ визначила 4 категорії країн у ситуації з поширенням коронавурсу: перша - коли в країні не зафіксовано жодного випадку коронавірусної інфекції, друга - реєстрація поодиноких випадків, пов'язаних з подорожами за межі країни, третя - коли є локальні кластери спалаху хвороби, можливо відслідковувати передачу інфекції в межах однієї адміністративної території або соціальної групи, наприклад, сім'ї, релігійної громади чи вихованців навчального закладу. І четверта - коли відбувається масове поширення хвороби, у цих випадках людей із відповідними симптомами одразу госпіталізують або ізолюють.

"В четвертому кластері зараз перебуває Італія, ми в другому кластері і потенційно готуємося, з останніми заявами ВООЗ до переходу в іншу стадію. Але ми працюємо превентивно", - сказав Ляшко.

Водночас він нагадав, що МОЗ просить громадян утримуватися зараз від поїздок за кордон з метою запобігання поширенню кронавірусної інфекції. Також, за його словами, зараз ніхто не може дати гарантії, що під час подорожей громадяни України не потраплять за кордоном під обмежувальні протиепідемічні заходи, які вживає влада інших країн.