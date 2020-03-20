Неплатників за комуналку не штрафуватимуть і не виселятимуть під час карантину

Всі підприємства, організації та установи, що надають житлово-комунальні послуги, працюють у штатному режимі.

А на період карантину забороняються будь-які штрафні санкції за несвоєчасну оплату комунальних послуг, а також призупинення цих послуг для громадян, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України на своєму сайті.

У відомстві посилаються на ухвалений 17 березня 2020 року Верховною Радою України закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19)»/

Законом визначається, що на період дії карантину або обмежувальних заходів та протягом 30 днів з дня його скасування забороняється:

нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги;

припинення/зупинення надання житлово-комунальних послуг громадянам України у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі;

примусове виселення із житла та примусове стягнення житла (житлових будинків, частин житлових будинків, квартир, кімнат у квартирах, кімнат, житлових секцій чи блоків у гуртожитках, інших жилих приміщень), що належить на праві приватної власності громадянам України, під час примусового виконання рішень судів щодо стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги;

примусове виселення громадян за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг із жилих приміщень у будинках державного, громадського житлового фонду та житлового фонду соціального призначення.

При цьому Мінрегіон у повному обсязі забезпечує постачання теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання й водовідведення, поводження з побутовими відходами та здійснює управління багатоквартирним будинком.

Як повідомляв Укрінформ, закони для боротьби з поширенням коронавірусу в Україні, ухвалені на позачерговому засіданні 17 березня, того ж дня підписав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков й надіслав їх на підпис Президенту.