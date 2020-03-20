Продукти додому та комуналка онлайн: МОЗ закликає українців піклуватися про літніх родичів

У Міністерстві охорони здоров'я нагадали, що літні люди знаходяться в зоні підвищеного ризику у зв'язку з поширення Covid-19, і закликали українців попіклуватися про родичів похилого віку.

Про це МОЗ повідомляє у Facebook.

"Допоможи бабусі й дідусеві мінімізувати контакти з іншими людьми в магазині, банку чи на пошті. Навчи своїх рідних оплачувати комунальні послуги онлайн. Покажи, як замовляти продукти та ліки з доставкою додому. Або зроби це сам! Не зволікай, запропонуй допомогу!", - закликає міністерство.

Як повідомлялося, в Україні станом на 20 березня лабораторно підтвердили 26 випадків коронавірусу, з них 3 – летальні.