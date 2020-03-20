Порушення карантину: поліція склала 405 протоколів і розслідує шість справ

Поліцейські склали 405 адмінпротоколів та розпочали шість кримінальних проваджень за порушення правил карантину.

Про це інформує пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що правоохоронці розслідують шість справ за ст. 325 Кримінального кодексу (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням). Зокрема, у Харківській (3 факти), по 1 – у Волинській, Сумській та Дніпропетровській областях.

Найбільше порушень виявлено на Дніпропетровщині, де поліцейські склали 75 адмінпротоколів про порушення правил карантину.

Також порушення виявлені у Києві (31), Київській (32), Донецькій (62), Запорізькій (25), Херсонській (21), Сумській (20), Волинській (16), Вінницькій (14), Львівській (12), а також у Миколаївській (11), Кіровоградській (9), Харківській (5) та Закарпатській (3) областях.

Крім того, по 18 адмінпротоколів складено у Чернівецькій та Черкаській областях. По 7 – у Рівненській та Чернігівській. Ще по 4 протоколи - в Івано-Франківській, Полтавській та Одеській областях. У Тернопільській та Житомирській областях виявлено по 2 порушення. У Хмельницькій складено 1 протокол.

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Підкреслюється, що сьогодні, 20 березня, до несення служби залучено понад 14 000 працівників Національної поліції та 2100 військовослужбовців Національної гвардії України.

Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

В Україні станом на 20 березня лабораторно підтвердили 26 випадків коронавірусу, з них 3 – летальні.