Відсьогодні поліція жорсткіше перевірятиме кількість пасажирів у транспорті

Поліція закликає перевізників інструктувати водіїв, щоб водії контролювали кількість пасажирів у маршрутках.

Про це в ефірі телеканалу Zik повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Відсьогодні будуть міри поліції більш жорсткими. Ми звертаємося у першу чергу до перевізників, щоб вони інструктували водіїв, щоб водії, у першу чергу, контролювали кількість людей у маршрутках", - сказав Геращенко.

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Він відмітив, що потрібно, щоб і громадяни розуміли: «якщо ви пхнетеся у переповнений автобус, і там є хоч один хворий на коронавірус – ви отримаєте цей коронавірус, прийдете додому, де є бабуся, якій 80 років, і яка з величезною вірогідністю може померти».

«Тому думайте про себе і про ваших рідних, у першу чергу», - закликав Геращенко.

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Нагадаємо: станом на початок 20 березня в Україні зафіксовано 26 випадків захворювання коронавірусною інфекцією. МОЗ також повідомило про третю смерть в Україні від коронавірусу. В Івано-Франківську померла жінка, інфікована COVID-19.