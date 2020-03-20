Киянам пропонують два способи онлайн-оплати за комуналку
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
"Для дотримання обмежувальних заходів, введених у столиці, уникнення скупчень людей і для заощадження часу «Центр комунального сервісу» (ЦКС) пропонує користуватися зручними муніципальними онлайн-сервісами для сплати за спожиті житлово-комунальні послуги", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, особистим кабінетом на сайті "Центру комунального сервісу" та QR-кодом, що надрукований на кожному рахунку-повідомленні.
Для сплати через особистий кабінет, достатньо виконати 3 простих кроки:
- створити обліковий запис (додавши прізвище, ім’я та електронну адресу);
- додати об’єкт (квартиру або декілька – наприклад для допомоги при сплаті старшим сусідам, бабусям, дідусям);
- сплатити зручним способом з поданого переліку. Зокрема, власники «картки киянина» можуть сплатити за послуги без комісії.
Щоб сплатити за спожите через QR-код, потрібно:
- встановити додаток для зчитування QR-коду на смартфоні, зісканувати код із рахунку та перейти за посиланням;
- ввести номер телефону й адресу;
- натиснути "Сплатити", скориставшись "карткою киянина" для сплати без комісії.
За допомогою цих сервісів, розрахуватися можна, як за усі послуги разом, так і за будь-яку окремо.
У разі виникнення питань під час сплати, оперативно проконсультуватися можна через сторінку ЦКС у Facebook або зворотний зв'язок на сайті.