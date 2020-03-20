Київ виділив 260 мільйонів на боротьбу з коронавірусом

Київ виділив 260 млн грн із резервного фонду міського бюджету на протидію поширенню коронавірусної інфекції.

Про це мер столиці Віталій Кличко сказав на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми виділили 260 мільйонів з резервного фонду бюджету міста Києва. Вони спрямовані на закупівлю необхідного обладнання, ліків та засобів індивідуального захисту для лікарень нашого міста", - заявив Кличко.

За його словами, столиця закуповує апарати штучної вентиляції легень, а також замовила тест-системи, маски, захисні халати.

Мер наголосив, що нестача захисних масок та рукавичок виникла у першу чергу через те, що “дехто хотів на цьому заробити”.

"Я вже казав, що у Київ надійшли 62 тисячі медичних масок, які придбало місто. Наступного тижня ми розраховуємо отримати ще понад 100 тисяч масок, виготовлених на українських підприємствах та за кордоном", - сказав Кличко.

Мер наголосив, що ажіотаж на індивідуальні заходи захисту є не лише у Києві, а й по всьому світу.

"Щодо дезінфекторів, то ми їх також замовили. Їх виготовляють, а медичні рукавички сьогодні є в комунальних аптеках "Фармація", - додав Кличко.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 20 березня зареєстровано 26 випадків Covid-19, з них 3 летальні. Зокрема, коронавірусна хвороба зафіксована: у Чернівецькій області - 15 випадків (1 летальний, 1 людина одужала), Житомирській області - 2 випадки (1 летальний), Київській області - 2 випадки, Донецькій області - 1 випадок, Дніпропетровській області - 2 випадки, Івано-Франківській області - 1 випадок (летальний), у м. Києві - 3 випадки.

За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 закінчились смертю, водночас 86 031 особа одужала.