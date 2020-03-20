Громадський транспорт у столиці дезінфікують кілька разів на день - Кличко

Громадський транспорт у місті Києві дезінфікують кілька разів на день у зв’язку з коронавірусом.

Про це сказав Київський міський голова Віталій Кличко під час брифінгу в п’ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Дезінфекція транспортних засобів, автобусів, тролейбусів, трамваїв, маршруток відбувається кілька разів на день, обробляють також зупинки, пішохідні переходи, мости, дороги. Дезінфікують також під’їзди житлових будинків, також ліфти», - стверджує Кличко.

За його словами, для обробки використовують 10 найменувань дезінфікуючих засобів.

Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

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У столиці курсує лише громадський наземний транспорт, у якому дозволили перевозити не більше 10 пасажирів одночасно.

В Україні станом на 20 березня лабораторно підтвердили 26 випадків коронавірусу, з них 3 – летальні.