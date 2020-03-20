У Чернігові зупиняють громадський транспорт

У Чернігові на час карантину зупиняють громадський транспорт.

Таке рішення було прийняте на позачерговому засіданні виконкому Чернігівської міської ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У ніч із п’ятниці на суботу ми зупиняємо повністю і електротранспорт, і приватних перевізників. Це триватиме до ночі неділі. А потім зупиняємо всі перевезення з 22 години вівторка і до завершення карантину, - озвучив наміри міський голова Владислав Атрошенко.

За його словами, за перші два дні наступного тижня буде відпрацьовано доставку працівників до закладів, які мають функціонувати. У першу чергу, це пологовий будинок та соціальні служби. Підключатиметься і волонтерський рух, який уже активізується в соцмережах.

"У понеділок-вівторок ми будемо дивитись на розвиток ситуації. Поки що попередимо усіх роботодавців щодо організації доставки людей на підприємства в тій необхідній кількості, яка продиктована виробничими або службовими потребами", - зазначив мер.

Непопулярне рішення зупинити громадський транспорт було викликане проблемами, озвученими на виконкомі перевізниками. Вони розповідали про випадки відмови водіїв виходити в рейси через неможливість забезпечити перевезення 10 пасажирів і загрозу бути оштрафованими, конфлікти водіїв із пасажирами, напружену ситуацію в транспортних колективах тощо.

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Дане рішення міськвиконкому чернігівці зустріли негативними коментарями у соцмережах. Адже на роботу доводиться їздити не тільки медикам, а й людям багатьох інших спеціальностей, які забезпечують життєдіяльність громади.