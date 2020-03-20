Українські виробники антисептиків терміново змінюють рецептуру

Дефіцит засобів індивідуального захисту та антисептиків, які є в деяких лікарнях, буде ліквідовано найближчим часом.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє МОЗ в офіційному Telegram-каналі "Коронавірус_інфо".

"Ми зробимо все можливе, щоб найближчим часом цю проблему нівелювати взагалі та щоб лікарі могли виконувати свої професійні обов'язки, не турбуючись про можливі негативні наслідки перебування і контакту з хворими”, - підкреслив Ляшко.

Зазначається, що представники МОЗ провели низку зустрічей з найбільшими виробниками антисептичних засобів, на яких обговорили певні проблеми з дефіцитом цих засобів у країні. Наголошується, що, по-перше, це пов'язано з певними бюрократичними бар'єрами, які буде усунено цього тижня, а по-друге, з браком сировини, зокрема ізопропілового спирту, який використовується для виробництва засобів.

Тому виробники нагально змінюють рецептуру та починають виробляти антисептики з етилового спирту, який в Україні є.

Як повідомлялося, станом на 10:00 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні. Зокрема, коронавірусна хвороба зафіксована: у Чернівецькій області - 15 випадків (1 летальний), Житомирській області - 2 випадки (1 летальний), Київській області - 2 випадки, Донецькій області - 1 випадок, Дніпропетровській області - 2 випадки, Івано-Франківські області - 1 випадок (летальний), у м. Києві - 3 випадки.

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За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 закінчились смертю, водночас 86 031 особа одужала.