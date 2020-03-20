“Фармація” в Кривому Розі виготовляє щодня по 100 літрів антисептичних засобів

КП "Фармація" Криворізької міської ради щодня виготовляє 100 літрів антисептичного розчину.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив директор КП “Фармація” Антон Бігдан.

“Ми забезпечені всіма необхідними компонентами для приготування дезінфікувальних засобів. Щодня виготовляємо 100 літрів розчину. На потреби населення для дезінфекції розчин розфасовують по 100 мл. Для підприємств, організацій та установ готові надати стільки розчину, скільки буде потрібно”, - сказав Бігдан.

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За його словами, насамперед дезінфікувальними засобами забезпечать криворізькі лікарні, комунальні підприємства.

Розчини призначені для обробки рук, а також миття підлоги та інших поверхонь.

Також над виготовленням антисептичних засобів у Кривому Розі працює дві аптеки «Фармації» - у 2-ій міськлікарні (тисячці) та у Центрально–міському районі по вулиці Старовокзальна, 37 А.