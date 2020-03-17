У Миколаєві розпочали виготовлення власного антисептика

Обласне комунальне підприємство «Фармація» у Миколаєві розпочало власне виготовлення водно-спиртового розчину хлоргексидину, що використовується як антисептик для обробки рук, через його гострий дефіцит.

Про це у Facebook повідомила директор ПКВО «Фармація» Євгенія Редькіна.

«З огляду на гострий дефіцит антисептичних засобів, міжлікарняна аптека 110 ПКВО «Фармація» розпочала власне виготовлення водно-спиртового розчину хлоргексидину, що використовується як антисептик для обробки рук», - написала Редькіна

За її словами, в наявності є розчини по 100 мл та 50 мл, вартістю 55 грн та 38 грн, відповідно. Проте пропозиція обмежена, тому перш ніж їхати, варто зателефонувати за вказаним телефоном.

Варто зауважити, що наразі в аптеках Миколаєва відсутні антисептики, спирт і навіть гліцерин, який використовують для його виготовлення в домашніх умовах.

Читайте також: На заводах парфумів Christian Dior та Givenchy почали виробляти антисептики

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 7 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них один летальний на Житомирщині. У Чернівцях померла жінка, в якої підозрювали коронавірус, але факт захворювання не підтверджено.