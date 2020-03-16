На заводах парфумів Christian Dior та Givenchy почали виробляти антисептики

Компанія LVMH, відома як виробник предметів розкошів та власник Louis Vuitton, відтепер використовуватиме свої заводи, призначені для виготовлення парфумів, для виробництва дезінфікуючих засобів для рук, щоб захистити людей від спалаху коронавірусу.

Про це повідомляє BBC із посиланням на заяву LVMH.

"LVMH використовуватиме виробничі лінії своїх парфумерно-косметичних брендів ... для виробництва великої кількості гелів на основі спирту з понеділка", - йдеться у заяві.

Заводи зазвичай виробляють парфуми та косметику для таких брендів, таких як Christian Dior та Givenchy.

Таким чином, компанія прагне допомогти розв'язувати проблему національного дефіциту засобів для захисту від вірусу у Франції.

"Ці дезінфікуючі засоби будуть безкоштовно доставлені органам охорони здоров’я", - повідомила компанія.

Франція, як і багато інших країн Європи, оголосила про карантин та закриває більшість магазинів, ресторанів та розважальних закладів для того, щоб побороти Covid-19.

За останніми даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса, наразі зафіксовано вже 169 387 випадків коронавірусу, кількість померлих становить 6513 осіб, одужали 77 257 людей.