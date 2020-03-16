На заводах парфумів Christian Dior та Givenchy почали виробляти антисептики
Про це повідомляє BBC із посиланням на заяву LVMH.
"LVMH використовуватиме виробничі лінії своїх парфумерно-косметичних брендів ... для виробництва великої кількості гелів на основі спирту з понеділка", - йдеться у заяві.
Заводи зазвичай виробляють парфуми та косметику для таких брендів, таких як Christian Dior та Givenchy.
Таким чином, компанія прагне допомогти розв'язувати проблему національного дефіциту засобів для захисту від вірусу у Франції.
"Ці дезінфікуючі засоби будуть безкоштовно доставлені органам охорони здоров’я", - повідомила компанія.
Франція, як і багато інших країн Європи, оголосила про карантин та закриває більшість магазинів, ресторанів та розважальних закладів для того, щоб побороти Covid-19.
За останніми даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса, наразі зафіксовано вже 169 387 випадків коронавірусу, кількість померлих становить 6513 осіб, одужали 77 257 людей.