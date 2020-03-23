У Маріуполі одужує хворий на коронавірус

У Маріуполі стан хворого, у якого підтверджена коронавірусна інфекція, продовжує поліпшуватися, в іншого хворого - тільки підозра на коронавірус, його обстежують.

Про це 23 березня на вечірньому прес-брифінгу повідомила начальник Маріупольського міського управління охорони здоров'я Світлана Макарова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У медичних установах міста під наглядом знаходиться один пацієнт з підтвердженою коронавірусною інфекцією. Він продовжує лікування, знаходиться в ізоляції, проводиться необхідне обстеження в динаміці. Стан пацієнта продовжує поліпшуватися. Все коло його контактних осіб також знаходиться під наглядом медичних працівників, стан їх не порушено», - сказала Макарова.

Вона також зазначила, що в Маріуполі ще один пацієнт знаходиться на стаціонарному лікуванні, у нього коронавірусна інфекція під питанням. «У нього проведено забір аналізів, які відправлять у референс-лабораторію. Стан цього пацієнта не важкий, він проходить необхідне лікування й обстеження. Проблем тут жодних немає», - пояснила Макарова.

Як повідомляв Укрінформ, перший лабораторно підтверджений випадок коронавірусної інфекції в Донецькій області був зареєстрований увечері 18 березня у 52-річного жителя Маріуполя, який повернувся з Єгипту.

Станом на ранок 23 березня в Україні лабораторно підтвердили 73 випадки захворювання, три з них летальні й одна людина одужала.

За даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710. З них більш як 99 тисяч осіб хворіли й одужали, а 14 704 померли.