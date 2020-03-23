Київ просить НАНУ допомогти з фахівцями, які працюватимуть у лікарнях

КМДА звернулась до Національної академії наук України і просить направити фахівців у столичні лікарні для допомоги у боротьбі з коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба КМДА у Facebook.

"У сьогоднішніх умовах усі мають об’єднати зусилля у протидії поширенню вірусу країною. Саме з цією метою місто звернулося до Національної академії медичних наук України з проханням направити до столичних лікарень своїх фахівців. Ми просимо, ні, навіть наполягаємо, щоб НАМН України у взаємодії з Департаментом охорони здоров'я міста Києва направили своїх інфекціоністів, фахівців епідеміологічного напряму та спеціалістів з лабораторної діагностики", - цитує пресслужба першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника.

Він також висловив сподівання, що Національна академія медичних наук України піде назустріч місту.

Станом на ранок 23 березня в Україні лабораторно підтвердили 73 випадки захворювання, три з них летальні і одна людина видужала.

За даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710. З них більше 99 тисяч осіб хворіли та видужали, а 14 704 померли.

Мер Києва Віталій Кличко сьогодні, 23 березня, повідомив, що кількість киян, що захворіли на Covid-19, зросла до 28 осіб.

фото: АА