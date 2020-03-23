Кабмін ухвалив перелік послуг, які надаватимуть ЦНАПи під час карантину

Кабінет міністрів України ухвалив перелік послуг, які надаватимуться в Центрах надання адміністративних послуг під час карантину.

Про це ідеться на сторінці Міністерства юстиції України у Facebook.

«Кабінет міністрів затвердив перелік адміністративних послуг, які можна отримати у ЦНАП за невідкладних обставин під час карантину», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, до переліку послуг входять: державна реєстрація народження фізичної особи та її походження, державна реєстрація смерті, комплексна послуга е-Малятко для батьків новонароджених.

Серед інших послуг:

- реєстрація чи зняття місця проживання, видача довідки про реєстрацію;

- оформлення паспорта громадянина України;

- вклеювання фотокартки до паспорта при досягненні 25 чи 45 років;

- видача дозволу на участь у дорожньому русі транспортних засобів, параметри яких перевищують нормативні;

- погодження маршрутів руху транспорту під час перевезення небезпечних вантажів;

- реєстрація, перереєстрація та зняття з обліку транспортних засобів, що належать закладам охорони здоров’я або у зв’язку з втратою техпаспорту;

- видача посвідчень водія замість втраченого чи викраденого;

- субсидія на оплату житлово-комунальних послуг;

- оформлення пільг на придбання твердого та рідкого пічного палива і скрапленого газу;

- оформлення тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання невідоме;

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- оформлення винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання “Мати-героїня”;

- оформлення допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами тим, хто не застрахований у системі державного соціального страхування;

- оформлення допомоги при народженні, усиновленні дитини, на дітей, над якими встановлено опіку та піклування, чи самотнім матерям та оформлення дозволу на порушення об’єктів благоустрою.

Водночас у Мін’юсті закликають громадян України утриматися від відвідування ЦНАП та інших надавачів послуг у період карантинних заходів без нагальної потреби або при симптомах ГРВІ, грипу чи коронавірусу.