Кабмін ухвалив перелік послуг, які надаватимуть ЦНАПи під час карантину
Про це ідеться на сторінці Міністерства юстиції України у Facebook.
«Кабінет міністрів затвердив перелік адміністративних послуг, які можна отримати у ЦНАП за невідкладних обставин під час карантину», - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, до переліку послуг входять: державна реєстрація народження фізичної особи та її походження, державна реєстрація смерті, комплексна послуга е-Малятко для батьків новонароджених.
Серед інших послуг:
- реєстрація чи зняття місця проживання, видача довідки про реєстрацію;
- оформлення паспорта громадянина України;
- вклеювання фотокартки до паспорта при досягненні 25 чи 45 років;
- видача дозволу на участь у дорожньому русі транспортних засобів, параметри яких перевищують нормативні;
- погодження маршрутів руху транспорту під час перевезення небезпечних вантажів;
- реєстрація, перереєстрація та зняття з обліку транспортних засобів, що належать закладам охорони здоров’я або у зв’язку з втратою техпаспорту;
- видача посвідчень водія замість втраченого чи викраденого;
- субсидія на оплату житлово-комунальних послуг;
- оформлення пільг на придбання твердого та рідкого пічного палива і скрапленого газу;
- оформлення тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання невідоме;
- оформлення винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання “Мати-героїня”;
- оформлення допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами тим, хто не застрахований у системі державного соціального страхування;
- оформлення допомоги при народженні, усиновленні дитини, на дітей, над якими встановлено опіку та піклування, чи самотнім матерям та оформлення дозволу на порушення об’єктів благоустрою.
Водночас у Мін’юсті закликають громадян України утриматися від відвідування ЦНАП та інших надавачів послуг у період карантинних заходів без нагальної потреби або при симптомах ГРВІ, грипу чи коронавірусу.