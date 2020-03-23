Українцям заборонять в’їзд з-за кордону без тестування на коронавірус – Кулеба

Наші співвітчизники незабаром зможуть в’їхати на територію України тільки після проходження тесту на коронавірус.

Про це заявив під час онлайн-брифінгу в понеділок, 23 березня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вже незабаром в’їзд громадян на територію України буде прив’язаний до проходження ними тесту на захворювання. Ми, з одного боку, маємо допомагати українським громадянам, але з іншого боку, ми не можемо допустити, лавиноподібного потрапляння на нашу територію додаткових джерел вірусу", - сказав Кулеба.

Він звернувся до співгромадян, які негативно реагують на повернення наших співвітчизників з-за кордону через загрозу поширення коронавірусу, зазначивши, що ці люди так само мають право бути вдома – "Конституція України їм це гарантує".

"Єдине, що зараз Мінінфраструктури разом з МОЗ мають спільно забезпечити належний контроль по прибуттю цих громадян на територію України", - акцентував дипломат.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 23 березня в Україні зафіксовано 73 лабораторно підтверджені випадки Covid-19, з них 3 летальних, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні.