Міжнародний Червоний Хрест сформував гуманітарний вантаж для України – Кулеба

Міжнародний Комітет Червоного Хреста вже готовий відправити гуманітарний вантаж для України у зв’язку з поширенням коронавірусу в світі.

Про це заявив під час онлайн-брифінгу в понеділок міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Міжнародний Комітет Червоного Хреста готовий відправити вантаж в Україну, який почав формуватися певний час тому, але на тлі розгортання пандемії коронавірусу були знайдені ще додаткові товари. Вантаж сформований, зараз ми приступаємо до логістики, тобто яким чином доправити його в Україну якнайшвидше», - сказав Кулеба.

Він пояснив, що за дорученням Прем’єр-міністра МЗС займається координацію отримання гуманітарної допомоги від інших країн.

Кулеба також подякував МЧКХ за відкритість до взаємодії та суттєве прискорення після розмови з Президентом Володимиром Зеленським з очільником цієї міжнародної організації.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 23 березня в Україні зафіксовано 73 лабораторно підтверджені випадки Covid-19, з них 3 летальних, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні.