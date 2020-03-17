Україна обіцяє "відкрити кордон" для міжнародної гумдопомоги

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції Олексій Резніков обговорив з представниками МКЧХ та ООН в Україні співпрацю під час карантину.

Про це повідомила пресслужба міністерства у Facebook.

"Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій провів зустріч з представниками Міжнародного комітету Червоного Хреста та Організації Об‘єднаних Націй в Україні, в рамках якої сторони обговорили співпрацю під час карантину. Співрозмовників було поінформовано про заходи, яких вживає влада задля запобігання поширенню вірусу Covid-19 на території України", - йдеться у повідомленні.

На зустрічі представниця МКЧХ Жиллєтт Флоранс звернула увагу на необхідність спрощення процедури імпорту медичних товарів під час карантину.

У свою чергу, представниця ООН Оснат Лубрані порушила питання оцінки наслідків нових обмежень під час карантину через Covid-19 для гуманітарних операцій на Сході України.

Учасники зустрічі висловили занепокоєння, що після початку російської агресії в 2014 році в ОРДЛО залишилися переважно люди похилого віку. Подорожуючи через лінію розмежування, вони перебувають у найбільшій групі ризику.

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Резніков запевнив, що Україна сприятиме безперешкодній роботі міжнародних гуманітарних організацій. Він також наголосив, що Указом Президента доручено запровадити митне оформлення вантажів (лікарських засобів, медичного обладнання, виробів медичного призначення для організації боротьби з Covid-19), що надходять в Україну, протягом однієї доби.

Представники МКЧХ і ООН, в свою чергу, висловили готовність всебічно підтримувати Україну. Досягнуто домовленості визначити наявні потреби України та оцінити можливості їх забезпечення представниками МКЧХ та ООН.

Фото: Facebook Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України