Червоний Хрест відправив 137 тонн гумдопомоги на окупований Донбас

Міжнародний Комітет Червоного Хреста направив 137,5 т гуманітарної допомоги на тимчасово окуповану територію України.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Через КПВВ «Новотроїцьке» до тимчасово окупованої території України прослідували 7 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Для жителів Донбасу направлено продуктові та гігієнічні набори. Загалом оформлено вантаж вагою 137,5 тонни", - зазначається у повідомленні.

Фото: dpsu.gov.ua