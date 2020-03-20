Криклій каже, що деякі служби таксі розвозитимуть лікарів на роботу безкоштовно

Найближчим часом низка служб таксі будуть розвозити лікарів на роботу безкоштовно.

Про це міністр інфраструктури України Владислав Криклій сказав у вечірньому ефірі телеканалу 1+1 у четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми про це проінформуємо суспільство, що медичних працівників будуть безкоштовно розвозити служби таксі, будуть доставляти до лікарень", - сказав Криклій.

Раніше урядовець наголошував, що влада має розглянути питання розміщення медпрацівників поблизу місця роботи. На його переконання, місцеві органи влади зобов'язані організувати перевезення працівників до важливих інфраструктурних об’єктів, зокрема лікарень і шпиталів.

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Як повідомляв Укрінформ, за результатами наради в РНБО було направлено лист до всіх обласних державних адміністрацій щодо розгляду питань розміщення медичних працівників у готелях, хостелах тощо, їх транспортування до робочих місць та забезпечення членів їхніх сімей необхідною допомогою.

В Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В межах цих заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Крім того, заборонено в'їзд в Україну іноземців та закрито міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня до 3 квітня 2020 року закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.