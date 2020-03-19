Криклій пропонує розміщувати медпрацівників поблизу місця роботи

Влада має розглянути питання розміщення медпрацівників поблизу місця роботи.

Про це міністр інфраструктури України Владислав Криклій написав у Telegram.

«Необхідно розглянути питання розміщення медпрацівників поруч із місцем роботи», - зазначив урядовець.

На його переконання, місцеві органи влади мають організувати перевезення працівників до важливих інфраструктурних об’єктів, зокрема лікарень і шпиталів.

Криклій запевнив, що влада активно працює над тим, щоб люди могли дістатися до місця роботи.

Як повідомляв Укрінформ, за результатами наради в РНБО було направлено лист до всіх обласних державних адміністрацій щодо розгляду питань розміщення медичних працівників у готелях, хостелах тощо, їх транспортування до робочих місць та забезпечення членів їхніх сімей необхідною допомогою.

В Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В межах цих заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

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Крім того, заборонено в'їзд в Україну іноземців та закрито міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня до 3 квітня 2020 року закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.