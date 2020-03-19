Криклій пропонує розміщувати медпрацівників поблизу місця роботи

Криклій пропонує розміщувати медпрацівників поблизу місця роботи

Укрінформ
Влада має розглянути питання розміщення медпрацівників поблизу місця роботи.

Про це міністр інфраструктури України Владислав Криклій написав у Telegram.

«Необхідно розглянути питання розміщення медпрацівників поруч із місцем роботи», - зазначив урядовець.

На його переконання, місцеві органи влади мають організувати перевезення працівників до важливих інфраструктурних об’єктів, зокрема лікарень і шпиталів.

Криклій запевнив, що влада активно працює над тим, щоб люди могли дістатися до місця роботи.

Як повідомляв Укрінформ, за результатами наради в РНБО було направлено лист до всіх обласних державних адміністрацій щодо розгляду питань розміщення медичних працівників у готелях, хостелах тощо, їх транспортування до робочих місць та забезпечення членів їхніх сімей необхідною допомогою.

В Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В межах цих заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

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Крім того, заборонено в'їзд в Україну іноземців та закрито міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня до 3 квітня 2020 року закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

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