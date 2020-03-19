Розпорядження про тимчасове закриття кордонів оскаржують у суді

Окружний адміністративний суд міста Києва просять скасувати розпорядження Кабінету міністрів України про тимчасове закриття пунктів пропуску через державний кордон до 3 квітня 2020.

Про це інформує пресслужба суду.

«До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов щодо визнання протиправним та скасування розпорядження уряду в частині, що стосується тимчасового з 17 березня по 3 квітня 2020 року закриття пунктів пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного, автомобільного (для автобусів) сполучення», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, мова про п.1. розпорядження Кабінету міністрів України від 14 березня 2020 року №287-р про тимчасове обмеження перетинання державного кордону, спрямоване на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Наразі вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

Зокрема, 14 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення.

Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року будуть закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.