Вчені розглядають дві ймовірні теорії походження Covid-19

Дослідження структури нового коронавірусу показало, що вірус виник унаслідок природної еволюції, а не в результаті експериментів у лабораторії.

Про це йдеться у пресрелізі американської неурядової дослідницької організації Scripps Research.

"Порівнюючи наявні дані про послідовності генома для відомих штамів коронавіруса, ми можемо точно визначити, що SARS-CoV-2 виник в результаті природних процесів", - повідомив доктор філософії й доцент кафедри імунології та мікробіології Scripps Research Крістіан Андерсен.

Як повідомляє організація, під час дослідження науковці з кількох світових університетів виявили, що RBD-частина білків SARS-CoV-2 еволюціонувала, щоб ефективно впливати на молекулярну особливість клітин людини ACE2 (рецептор, який бере участь в регуляції кров'яного тиску).

Білок SARS-CoV-2 був настільки ефективний для зв'язування людських клітин, що вчені зробили висновок про те, що це результат природного відбору, а не продукт генної інженерії.

Зазначається, що нині вчені розглядають дві ймовірні теорії природного походження самого вірусу.

Згідно з першим сценарієм, вірус розвинувся до свого нинішнього патогенного стану шляхом природного переходу від тварини до людини.

Саме таким чином у минулому виникали попередні спалахи коронавірусу, коли люди заражалися вірусом після контакту з ціветами (SARS) та верблюдами (MERS).

Згідно з другим сценарієм, прабатько SARS-CoV-2 потрапив в людину, придбавши геномні характеристики, шляхом адаптації під час передачі від людини людині.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок четверга загальна кількість випадків зараження коронавірусом у світі становить 219 367, число померлих – 8 970, а тих, що одужали – 85 749.

За даними МОЗ, на території України станом на 18 березня зафіксовано 18 позитивних результатів на Covid-19.

Фото: scripps.edu