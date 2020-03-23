Ємець закликає народних депутатів проголосувати за надзвичайний стан

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець закликав народних депутатів проголосувати за введення надзвичайного стану в країні через коронавірус.

Про це у Facebook повідомляє МОЗ.

"Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець закликав народних депутатів проявити силу волі, не боятися, а заради порятунку українців зібратися і проголосувати за введення надзвичайного стану", - йдеться у повідомленні

Зазначається, що попередньо всі депутати мають пройти експрес-тестування на коронавірус.

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Як повідомляв Укрінформ, прессекретар "Голосу" Ярема Дух передав журналістам повідомлення заступника голови фракції “Голос” Ярослава Железняка, де йдеться, що на онлайн-нараді з керівництвом Верховної Ради в понеділок більшість парламентських фракцій виступили проти можливого впровадження надзвичайного стану в Україні; фінальне рішення може бути прийнято на позачерговому засіданні Ради, яке очікується цього тижня.

За останніми даними, загальна кількість осіб, хворих на Covid-19, у світі становить 351 654, з них 100 600 людей одужали, а 15 361 особа померла.

В Україні зафіксовано 73 лабораторно підтверджені випадки Covid-19, з них 3 летальних, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні.