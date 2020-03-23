Ємець хоче ввести погодинну оплату лікарям

Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець вважає за доцільне ввести погодинну оплату праці тим лікарям, які задіяні в подоланні поширення нової коронавірусної хвороби.

Про це він сказав в ефірі 112-ому каналу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я виношу в понеділок на уряд не ту мізерну оплату... Я б під час епідемій зробив це погодинно", - сказав міністр, навівши як приклад роботу в Центрі дитячої кардіології та кардіохірургії, де анестезіолог-реаніматолог не відходить від пацієнта після операції ні на годину, але він не здатний фізично працювати понад 24 години.

"Тому я обмежив по часу роботу анестезіолога-реаніматолога в нашому закладі до 12 годин. ....Тому, я думаю, цю постанову в уряді підтримають, а вже потім, коли збереться Верховна Рада, нам треба міняти законодавство в охороні здоров'я”, - сказав Ємець.

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За даними ЦГЗ, станом на 10:00 23 березня в Україні 73 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 26 нових випадків.