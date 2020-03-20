Ємець пропонує спростити реєстрацію дезінфекційних засобів

Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець пропонує Кабміну врегулювати питання реєстрації дезінфекційних засобів, що дозволить ефективно проводити протиепідемічні заходи проти поширення коронавірусної інфекції в Україні.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

"Це сприятиме розробці та надходженню на ринок України нових ефективних та безпечних дезінфекційних засобів, запобіганню поширенню на території України захворювань Covid-19, зменшенню випадків внутрішньолікарняної інфекції, а отже, і витрат на лікування пацієнтів", - йдеться у повідомленні МОЗ.

Зазначається, що проєкт відповідної постанови МОЗ подало на розгляд Кабінету міністрів, який у п’ятницю, 20 березня, збереться на позачергове засідання.

У МОЗ нагадали, що у зв’язку з поширенням Covid-19 в Україні значно зросла потреба у дезінфекційних засобах. Враховуючи тривалий проміжок часу, необхідний для проведення досліджень нових дезінфікуючих засобів і їх випробування на практиці, тобто неможливість швидко здійснити реєстрацію засобів, є загроза виникнення дефіциту дезінфекційних засобів на ринку України та значне підвищення їх вартості, що може призвести до неконтрольованого поширення коронавірусу.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні. Зокрема, коронавірусна хвороба зафіксована: у Чернівецькій області - 15 випадків (1 летальний, 1 людина одужала), Житомирській області - 2 випадки (1 летальний), Київській області - 2 випадки, Донецькій області - 1 випадок, Дніпропетровській області - 2 випадки, Івано-Франківські області - 1 випадок (летальний), у м. Києві - 3 випадки.

За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 закінчились смертю, водночас 86 031 особа одужала.