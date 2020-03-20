Ємець пропонує спростити реєстрацію дезінфекційних засобів
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
"Це сприятиме розробці та надходженню на ринок України нових ефективних та безпечних дезінфекційних засобів, запобіганню поширенню на території України захворювань Covid-19, зменшенню випадків внутрішньолікарняної інфекції, а отже, і витрат на лікування пацієнтів", - йдеться у повідомленні МОЗ.
Зазначається, що проєкт відповідної постанови МОЗ подало на розгляд Кабінету міністрів, який у п’ятницю, 20 березня, збереться на позачергове засідання.
У МОЗ нагадали, що у зв’язку з поширенням Covid-19 в Україні значно зросла потреба у дезінфекційних засобах. Враховуючи тривалий проміжок часу, необхідний для проведення досліджень нових дезінфікуючих засобів і їх випробування на практиці, тобто неможливість швидко здійснити реєстрацію засобів, є загроза виникнення дефіциту дезінфекційних засобів на ринку України та значне підвищення їх вартості, що може призвести до неконтрольованого поширення коронавірусу.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні. Зокрема, коронавірусна хвороба зафіксована: у Чернівецькій області - 15 випадків (1 летальний, 1 людина одужала), Житомирській області - 2 випадки (1 летальний), Київській області - 2 випадки, Донецькій області - 1 випадок, Дніпропетровській області - 2 випадки, Івано-Франківські області - 1 випадок (летальний), у м. Києві - 3 випадки.
За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 закінчились смертю, водночас 86 031 особа одужала.