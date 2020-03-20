СБУ спростовує низку фейків про коронавірус

СБУ закликає українців не панікувати і не зважати на фейкові інформації щодо коронавірусу.

Про це йдеться у повідомленні СБУ в Facebook.

"Друзі, наразі існує багато міфів щодо ситуації з Covid-19. Та ми зібрали для вас інформацію про реальний стан справ. Також нагадуємо, що громадяни, які свідомо дестабілізують ситуацію в соцмережах, вже притягаються до відповідальності. Довіряйте лише інформації з офіційних джерел, бережіть себе та своїх близьких", - йдеться у повідомленні.

Зважаючи на актуальність загрози погіршення епідеміологічної ситуації в Україні та для зниження ризиків поширення короновірусної інфекції Covid-19, СБУ також закликає утриматись від проведення та відвідування масових заходів та дотримуватись елементарних правил безпеки.