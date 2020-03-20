СБУ спростовує низку фейків про коронавірус

СБУ спростовує низку фейків про коронавірус

Інфографіка
Укрінформ
СБУ закликає українців не панікувати і не зважати на фейкові інформації щодо коронавірусу.

Про це йдеться у повідомленні СБУ в Facebook.

"Друзі, наразі існує багато міфів щодо ситуації з Covid-19. Та ми зібрали для вас інформацію про реальний стан справ.  Також нагадуємо, що громадяни, які свідомо дестабілізують ситуацію в соцмережах, вже притягаються до відповідальності. Довіряйте лише інформації з офіційних джерел, бережіть себе та своїх близьких", - йдеться у повідомленні.

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Зважаючи на актуальність загрози погіршення епідеміологічної ситуації в Україні та для зниження ризиків поширення короновірусної інфекції Covid-19, СБУ також закликає утриматись від проведення та відвідування масових заходів та дотримуватись елементарних правил безпеки.

СБУ також розмістила посилання на канали, що містять перевірену інформацію: Telegram-бот для оперативної відповіді на ваші запитання щодо коронавірусу в Україні https://bit.ly/3cOyccp Telegram-канал «Коронавірус_інфо» з оперативною та поточною інформацією щодо ситуації з вірусом COVID-19 в Україні https://bit.ly/39DEYQm Телеграм-канал для лікарів https://bit.ly/2Q4zVknСторінка Міністерства охорони здоров'я України https://bit.ly/2Q5UHQuСторінка Центру громадського здоров’я України https://bit.ly/2IAGyXm.

￼Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. В Україні станом на 20 березня лабораторно підтвердили 26 випадків коронавірусу, з них 3 – летальні.

Головне фото: АА

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