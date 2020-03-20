Коронавірус може змінити ситуацію з війною на Донбасі — Резніков

Коронавірус може сильно змінити ситуацію з війною на сході України.

Про це заявив в інтерв'ю виданню "Гордон" міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

"Китайський ієрогліф "криза" пишеться так само, як і "можливість". Зграя чорних лебедів прилетіла і ширяє над планетою Земля, в тому числі й над Україною, і вона сильно змінить світ. Він уже змінився. Тому я дивлюся оптимістично на наслідки цієї кризи, я впевнений, що Україна виживе, стане сильнішою. У тому числі коронавірус може сильно змінити ситуацію з війною", - сказав Резніков.

Міністр додав, що коронавірус не знає кордонів, "включаючи наших недружніх сусідів".

"Хочу нагадати, що РФ вливає великі суми грошей у підтримку сьогодні окупованих територій - на виплати зарплат, на забезпечення роботи держапарату, на армію, яка там присутня. Виникає питання: а для їхніх громадян це взагалі прийнятна історія? Окей, зараз поки що їм вистачає цієї "подушки", а далі? Тому все буде змінюватися, і дуже швидко. А в нас може з'явитися вікно можливості", - додав Резніков.

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За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 закінчилися смертю, 86 031 особа одужала.

Фото: LB.ua