Зеленського закликають не допустити легітимізацію бойовиків ОРДЛО

Патріоти Донбасу закликали Президента України Володимира Зеленського не допустити легітимізації представників ОРДЛО через домовленості у Мінську.

Про це йдеться у записаному відеозверненні до Президента.

"Досягнуті нещодавно у Мінську домовленості в частині прямих перемовин з бойовиками через так звану "консультативну раду" - це величезна політична помилка. Не тільки тому що наділяє суб'єктністю тих, хто ними не є і робить із Росії спостерігача, а не ворога, але і тому, що, якщо це відбудеться, всі ті страждання, через які пройшли полонені і тисячі моїх земляків - будуть марні", - заявив звільнений з полону ОРДО журналіст Станіслав Асєєв.

До заклику не допустити такого політичного рішення приєднались журналіст Сергій Гармаш, волонтер з Ясинуватої Ірина Довгань, донецький журналіст Денис Казанський, звільнений з полону військовий Володимир Жемчугов та вчений Ігор Козловський.

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Як повідомляв Укрінформ, на черговому засіданні Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі у Мінську 11 березня, на якому були присутні керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента Росії Дмитро Козак, було досягнуто домовленості щодо запровадження Консультативної ради в складі політичної підгрупи ТКГ після консультацій з представниками ОБСЄ, Французької Республіки та ФРН щодо виконання домовленостей, досягнутих під час саміту в "нормандському форматі".

За словами Єрмака, на засіданні ТКГ не було зроблено жодних кроків, які сьогодні створювали би правове поле для визнання представників ОРДЛО.

13 березня представники політичної партії "Слуга народу" заявили про неприпустимість участі представників ОРДЛО у переговорах України з РФ у рамках Тристоронньої контактної групи.

Пізніше Андрій Єрмак запевнив, що формат перемовин ТКГ у Мінську у складі представників України, Російської Федерації та Організації з безпеки та співробітництва в Європі залишається незмінним.