Німецький омбудсмен шокована ситуацією з правами людини в ОРДЛО
Укрінформ
Уповноважена німецького уряду з питань прав людини та гуманітарної допомоги Бербел Кофлер вражена кричущими порушеннями прав людини в ОРДЛО.
Так вона прокоментувала доповідь Верховного комісара ООН, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Мене шокували дані Верховного комісара ООН з прав людини про те, що ув'язнених у так званих «Л/ДНР» систематично катують», - заявила Кофлер.
Вона рішуче засудила цю практику та заявила, що стосовно цих звинувачень мають бути надані "всебічні роз’яснення".
«Росія має вплинути на сепаратистів на Сході України, щоб конфлікт завершився», - наголосила Кофлер.
Вона підкреслила необхідність гарантувати основні права людини в ОРДЛО та дотримуватися міжнародного гуманітарного права.
Фото: DW