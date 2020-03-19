Німецький омбудсмен шокована ситуацією з правами людини в ОРДЛО

Уповноважена німецького уряду з питань прав людини та гуманітарної допомоги Бербел Кофлер вражена кричущими порушеннями прав людини в ОРДЛО.

Так вона прокоментувала доповідь Верховного комісара ООН, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Мене шокували дані Верховного комісара ООН з прав людини про те, що ув'язнених у так званих «Л/ДНР» систематично катують», - заявила Кофлер.

Вона рішуче засудила цю практику та заявила, що стосовно цих звинувачень мають бути надані "всебічні роз’яснення".

«Росія має вплинути на сепаратистів на Сході України, щоб конфлікт завершився», - наголосила Кофлер.

Вона підкреслила необхідність гарантувати основні права людини в ОРДЛО та дотримуватися міжнародного гуманітарного права.

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