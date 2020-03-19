В ОРДЛО з підозрою на пневмонію - 91 особа, а тестів на коронавірус немає - Денісова

Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова закликала міжнародні гуманітарні організації сприяти у забезпеченні тестами на виявлення Covid-19 жителів ОРДЛО.

Про це вона написала у Facebook.

"Звертаюся до міжнародних гуманітарних організацій, які мають доступ до вказаних територій звернути увагу на ситуацію, що склалася, а також сприяти у максимальному забезпеченні тестами на визначення Covid-19, медичними препаратами, та засобами особистого захисту цивільного населення, а також провести інформаційну компанію щодо недопущення поширення коронавірусу", - зазначила вона.

Денісова наголосила, що, згідно з інформацією від ГО "Восточная правозащитная группа", за минулий тиждень близько 600 місцевих жителів з ОРДЛО звернулися до лікарів з симптомами ГРВІ.

"Крім того, з підозрою на пневмонію - 91 людина. На жаль, аналогічна інформація стосовно захворюваності на тимчасово окупованій території Криму відсутня", - додала омбудсмен.

Денісова зауважила, що через відсутність тестів на визначення Covid-19 лікарі не мають змоги встановити етіологію пневмонії.

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Омбудсмен також закликала співгромадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей, бути уважними до свого здоров’я — при перших симптомах ГРВІ звертатися до лікаря та не займатися самолікуванням.

За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 18 березня зафіксовано 198 155 випадків зараження коронавірусом, з них 81 960 осіб одужали, 7 954 померли. На території України зафіксовано 14 випадків коронавірусу Covid-19 у трьох областях та м. Києві, з них два – летальні.

В Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19, з них 2 летальних.

З 12 березня в Україні запроваджено карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме три тижні – до 3 квітня.