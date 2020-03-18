Зеленський обговорив з президентом Червоного Хреста тему полонених у Криму та ОРДЛО

Президент Володимир Зеленський обговорив із президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Петером Маурером доступ до незаконно утримуваних в ОРДЛО, анексованому Криму й Росії осіб, а також ситуацію на Донбасі.

Про це йшлося під час їхньої телефонної розмови, повідомляє пресслужба Офісу Президента України.

"Співрозмовники дійшли згоди щодо важливості забезпечення доступу співробітників МКЧХ до місць примусового перебування утримуваних осіб на Донбасі, в Криму та на території Російської Федерації, серед іншого – за результатами засідання Тристоронньої контактної групи, яке відбулося 11 березня", - поінформували в ОП.

Зазначається, що Мауер подякував українській стороні за заходи з доступу представників організації до утримуваних осіб та пообіцяв взяти питання доступу працівників МКЧХ до утримуваних осіб, узгоджене в рамках Нормандської зустрічі, на особистий контроль.

Своєю чергою Зеленський високо оцінив роль МКЧХ як нейтрального посередника у передачі затриманих у РФ українців, яка відбулася 29 грудня 2019 року.

Співрозмовники домовилися координувати подальші зусилля щодо обміну утримуваними особами.

Крім того, сторони обговорили важливість співпраці з метою розшуку українців, які зникли безвісти на території ОРДЛО та в окупованому Криму.

Також під час розмови йшлося про безпекову ситуацію на Донбасі. За даними ОП, президент МКЧХ "позитивно оцінив зусилля України, спрямовані на досягнення миру в цьому регіоні", а глава Української держави подякував за гуманітарну допомогу, надану постраждалим від війни та внутрішньо переміщеним особам.

"Дякую за суттєвий внесок МКЧХ у гуманітарне розмінування звільнених територій», – сказав Зеленський.

Разом з тим Маурер повідомив про плани подальшої діяльності Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні, запевнивши, що співпраця з Україною є та залишатиметься одним із пріоритетів порядку денного організації, яку він очолює.

Як зауважили в ОП, співрозмовники домовилися, що візит президента МКЧХ в Україну, зокрема для особистого ознайомлення з гуманітарною ситуацією на Донбасі, відбудеться, за можливості, найближчим часом.