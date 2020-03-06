Київська делегація Червоного Хреста шукатиме українців, які утримуються на Донбасі

Громадян України, які незаконно утримуються на окупованих територіях Донбасу, розшукуватиме київська делегація Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ).

Про це в ексклюзивному інтерв‘ю Укрінформу повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

«Така можливість є у Міжнародного комітету Червоного Хреста. Я знаю, що їхня делегація – у процесі перемовин щодо залучення до виконання цієї функції. Після завершення необхідних процедур у нас з‘явиться можливість більш чітко засвідчити, скільки наших громадян там знаходяться. Ну й, безумовно, хотілось зрозуміти, в якому вони стані», - сказала вона.

Денісова уточнила, що саме київська делегація МКЧХ шукатиме громадян України. «З московською делегацією ми маємо сумний досвід. Це представництво МКЧХ не має повноважень відвідувати будь-які місця несвободи в Росії. Воно не може виконати таку функцію, оскільки, на думку російської влади, жодного конфлікту (між Росією та Україною) не існує. Тому це саме київська делегація – представництво МКЧХ в Україні, й тому це їх завдання – встановити особи громадян України, які перебувають на окупованих територіях Луганської та Донецької областей України», - зауважила Денісова.

За її словами, українська сторона має свій список громадян України, який складений за зверненнями самих громадян, їхніх родичів, друзів або ЗМІ, правозахисних організацій, які надають таку інформацію. «Ми включаємо імена цих людей у списки і передаємо у відповідні органи, які опікуються процесом взаємного звільнення», - додала вона.