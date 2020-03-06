Людмила Денісова, Уповноважена ВР України з прав людини

Напередодні я передавав Уповноваженій Верховної Ради України з прав людини Людмилі Денісовій листівки від студентів з польського міста Торунь, адресовані нашим громадянам, що незаконно утримуються на окупованих територіях і в РФ. Людмила Леонтіївна запевнила, що подбає, щоб ці листівки були отримані особисто. За її словами, офіс Уповноваженої робить усе можливе задля звільнення, а кожний лист та слова підтримки для бранців Кремля – на вагу золота.

Цього ж дня з’явилося повідомлення, що президент України Володимир Зеленський в одному з інтерв’ю заявив про передачу українською стороною в ТГК списку із понад 200 прізвищ для майбутнього взаємного звільнення утримуваних осіб. Тому, скориставшись нагодою, запитав у Людмили Денісової про списки заручників Москви, про процес звільнення наших громадян із лещат Кремля, про залучення до нього делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

ХТО У СПИСКУ

- Пані Людмило, президент заявив про можливість взаємного звільнення і назвав приблизну цифру 200 громадян України, які є у списку, переданому представникам окупанта й агресора у Мінську. Хто ці люди, звідки вони?

- Обмін – це такий захід, підготовка до якого потребує тиші. У нас є досвід, коли певна інформація стала доступною у публічній площині – й дати обміну були зірвані. Тому те, що стосується списку, потребує обережності.

Він існує, я можу сказати лише за той, який формується у нашому офісі. Це 115 осіб, громадяни України, які перебувають сьогодні у місцях несвободи на території Російської Федерації та в окупованому Криму. А також ті громадяни, які були засуджені до умовно-дострокового покарання, але перебувають вони в Криму і не можуть звідти виїхати. Ми їх не знімаємо з обліку і не викреслюємо зі списків. Наприклад, так було із Миколою Семеною. Ми його до останнього тримали у списку, поки Російська Федерація не скасувала те покарання, яке йому виніс суд. Микола Семена зміг виїхати на територію України і його було виключено із цього списку.

- Тобто механізм повернення наших громадян, які були незаконно засуджені, відбули покарання або були звільнені достроково і проти них діють обмежувальні заходи, існує? Маю на увазі двох фігурантів севастопольської групи у так званій «справі Хізб ут-Тахрір» Рустема Вайтова і Нурі Примова, незаконно засуджених до 5 років ув‘язнення. Вони відбули терміни покарання, але упродовж 8 років їм заборонено виїжджати з Криму…

- Не плутайте, це різні речі. Є громадяни України, які одразу були засуджені на різні терміни ув‘язнення, у тому числі умовно-дострокові. Ось Микола Семена не відбув покарання і був звільнений. Російський суд скасував свій вирок. Те, про що ви запитуєте стосовно двох кримських татар, то вони насправді відбули терміни ув‘язнення і повернулися додому в Криму. Так, дійсно є рішення російських судів, щоб їм на 8 років обмежити переміщення, і вони на сьогодні вимушені перебувати за місцем свого проживання, а з 22:00 до 6:00 – лише за адресою проживання і не виїжджати взагалі за межі, скажімо, Сімферопольського району. Такі обмеження є. Це як термін на їхнє виправлення. До речі, наше законодавство також має такі норми.

Але, безумовно, ми їх не виключаємо зі списку, оскільки вони як українські громадяни позбавлені права на вільне пересування. Ми вважаємо їх утримання незаконним, як і незаконним – обмеження їхнього права на свободу пересування. Саме тому вони також знаходяться у списках цих 115-ти.

- А хто ще у цих списках?

- У ньому 86 кримських татар, у тому числі й ті, хто знаходиться на різних стадіях карного переслідування: або щойно засуджені та ті, які відбувають покарання, або ж громадяни, які відбули покарання і перебувають у обмежувальних умовах.

Є громадяни України, які перебувають на тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей.