Сущенко у Торуні зустрівся з українцями та провів флешмоб на підтримку політбранців

Колишній політв’язень кореспондент Укрінформу Роман Сущенко на зустрічі з представниками української та кримськотатарської громади польського міста Торунь закликав і надалі підтримувати листами бранців Кремля.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, поїздка Сущенка до Польщі, організована за сприяння Посольства України в РП, Сейму та української громади у Торуні, надала йому можливість безпосереднього спілкування з польськими законодавцями, іноземним дипломатичним корпусом та закордонним українством.

«Таке спілкування є дуже необхідним усім нам, оскільки нагадує, що люди, які все ще перебувають у російський неволі, продовжують страждати і боротися за Україну. Вони виявляють самовідданість та мужність, своєю жертовністю демонструють патріотизм. Тому я й надалі привертатиму увагу європейців до наших громадян, які незаконно засуджені та утримуються кремлівським режимом», - зауважив Сущенко.

На зустріч прийшло кілька десятків студентів, що навчаються у Торуні, українські бізнесмени та представники кримськотатарської громади, що мешкають у Польщі. Колишній політв'язень Кремля розповів про те, що пережив протягом майже трьох років ув'язнення, про творчість та плани на майбутнє, а також відповів на численні запитання присутніх.

Сущенко також розповів про зусилля, яких він разом із іншими колишніми політв’язнями Кремля докладає для визволення українців, які все ще перебувають у російському полоні – як в окупованому Криму та в непідконтрольних уряду окремих районах Донецької та Луганської областей, так і в самій Росії.

«За неофіційними даними, їх понад 300: українців, кримських татар - всіх громадян України, що залишаються у російських тюрмах. Ці люди є заручниками, яких Кремль захопив, щоб тиснути на Україну. Кожен день у неволі - він є вкраденим у цих людей, у їхніх родин, у дітей, які позбавлені можливості бачитися з батьками. Ми, ті, хто щойно отримав волю, у тому числі завдяки польській солідарності, це розуміємо, як ніхто інший. Саме тому ми продовжуватимемо домагатися їхнього звільнення», - сказав Сущенко.

На пропозицію провести флешмоб з підтримки політбранців Кремля, а також підписати їм листівки відгукнулися майже усі присутні. Українці та кримські татари вдягли футболки із зображеннями незаконно захоплених Олексія Бесарабова та Дмитра Штиблікова і звернулися із закликом негайного їх звільнення.

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Фото: Роман Сущенко