У польському Сеймі відкрилася виставка малюнків Сущенка

У Сеймі Польщі відкрилася виставка малюнків власного кореспондента Укрінформу, колишнього бранця Кремля Романа Сущенка.

Експозиція складається з репродукцій малюнків, створених українським журналістом упродовж 2016-2018 років під час перебування в СІЗО “Лефортово” та колонії №11 в Утробіно, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Затримання журналіста в 2016 році і незаконне його утримання впродовж понад 970 днів можна визнати не лише персональним нападом, а й замахом на одну з основних громадянських свобод – свободу слова. Тому ми дуже раді, що після багатьох складних моментів Роман Сущенко серед нас, на волі. Його повернення з в’язниці є очевидним успіхом міжнародної спільноти, яка рішуче вимагала звільнення пана Романа і всіх, хто ще залишається в російських в’язницях”, - заявила віцемаршалок Сейму Малгожата Госєвська, яка є ініціаторкою проведення цієї виставки у польському парламенті.

У Сеймі Польщі відкрилася виставка Сущенка/ Фото: Юрій Банахевич

Вона зазначила, що Польща активно підтримувала і підтримуватиме зусилля міжнародної спільноти щодо визволення всіх українських політв’язнів із російських в'язниць.

У цьому зв'язку посол України в Польщі Андрій Дещиця подякував польським політикам за те, що вони порушують тему українських політв’язнів на міжнародних зустрічах і форумах різних організацій.

“Дуже дякую вам за допомогу у визволенні наших політв’язнів, а також за підтримку України у цей складний час боротьби з російською агресією”, - наголосив дипломат.

Він додав, що будь-який голос польського суспільства дуже важливий для України.

Дещиця нагадав, що, за результатами останніх соцопитувань, понад 60% українців вважає польський народ найбільшим дружнім до України.

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У свою чергу Сущенко подякував за організацію виставки у Сеймі і “сильний польський сигнал” щодо підтримки українського народу, який не залишився сам на сам із російським агресором.

“Дякую також за людський вимір. Це – сигнал тим людям, які перебувають сьогодні в ув’язненні, про те, що вони не залишилися наодинці, для їхніх сімей”, - наголосив журналіст.

Участь у відкритті виставки взяли депутати польського парламенту, українські та іноземні дипломати, представники української громади Польщі, представники польських та іноземних ЗМІ.