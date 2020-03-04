“Друга бахчисарайська справа”: Денісова заявляє про погіршення здоров’я у фігурантів

Уповноважена ВР із прав людини Людмила Денісова вимагає від російської колеги Тетяни Москалькової забезпечити надання кваліфікованої медичної допомоги незаконно утримуваним кримським татарам.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Звертаюся з вимогою до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової припинити катування громадян України, сприяти проведенню повного медичного обстеження, а також забезпечити надання кваліфікованої медичної допомоги незаконно утримуваним кримським татарам", - заявила Денісова.

Вона пояснила, що у Південному окружному військовому суді Росії сьогодні відбувається засідання у справі «Хізб ут-Тахрір» стосовно фігурантів так званої «другої бахчисарайської групи»: Сервера Мустафаєва, Мемета Белялова та Сейрана Салієва.

При цьому омбудсмен зазначила, що вчора у них різко підвищилась температура, почався головний біль та слабкість по всьому тілу. Втім, повідомила Денісова, медичні працівники пенітенціарної установи, в якій зараз утримуються політв'язні, обмежились жарознижувальною ін’єкцією та видали довідку про задовільний стан здоров’я і відсутність протипоказань для участі у судовому засіданні та слідчих діях. Потім російський суд лише викликав швидку медичну допомогу та засідання продовжилось.

Денісова закликала представників міжнародних правозахисних організації та дипломатичний корпус звернути увагу на чергове порушення прав і свобод громадян України та вжити дієвих заходів з метою їх відновлення.

Як повідомлялось, 11 жовтня 2017 року в Бахчисараї пройшли обшуки в будинках кримських татар, після яких шестеро осіб були затримані, серед яких були і Сервер Мустафаєв, Сейран Салієв та Мемет Бєлялов. Усіх їх звинуватили в “участі у діяльності терористичної організації”.