Заклади торгівлі мають запровадити "крапки соціальної дистанції" - Шмигаль

Відкриті заклади торгівлі мають запровадити так звані "крапки соціальної дистанції" для дотримання дистанції між покупцями у півтора метра.

Про це сказав Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми запровадили у тих закладах, які відкриті, необхідність для директорів і власників створити так звані крапки соціальної дистанції. Це широко запроваджено в країнах Європи і світу - щоб люди були на відстані півтора метра один від одного", - сказав Шмигаль, розповідаючи про рішення уряду на позачерговому засіданні 23 березня.

Він додав, що уряд ухвалив низку рішен для того, щоб дати можливість українцям бути вдома і не ризикувати своїм здоров'ям.

Як повідомляв Укрінформ, під час позачергового засідання Кабміну Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив підготувати проєкти рішень для спрощення доступу до отримання пенсій. Також Кабмін дозволив продавати лікарські засоби дистанційно.

Станом на ранок 23 березня в Україні лабораторно підтвердили 73 випадки захворювання на коронавірус, три з них летальні і одна людина видужала.

Раніше Кабінет міністрів запровадив режим надзвичайної ситуації у місті Києві, Київській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Житомирській, Донецькій, Тернопільській та Черкаській областях для запобігання поширенню коронавірусу Covid-19.

Згідно з постановою Кабінету міністрів України, з 18 березня по 3 квітня в Україні запроваджена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також з 17 березня припинено роботу метрополітену у Києві, Харкові та Дніпрі.

З 18 березня по 3 квітня заборонено перевезення більше 10 пасажирів одночасно в трамваях, тролейбусах та автомобільному транспорті, в автобусах на міських маршрутах.

Крім того, з 17 березня в Україні заборонено проведення всіх масових заходів (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних тощо), у яких бере участь понад 10 осіб.

З 12 березня до 3 квітня припинено навчання в закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти.