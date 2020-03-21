Верховна Рада тимчасово відмовилася від Почесної варти
Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.
"У зв’язку із запровадженням карантину в Україні, з метою запобігання поширенню коронавірусу, урочистості з несення Почесної варти Національної гвардії України біля будівлі українського парламенту – тимчасово призупиняються", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що про відновлення відповідних заходів буде повідомлено окремо.
Як повідомлялося, 1 березня 2020 року було започатковано традицію несення Почесної варти Нацгвардії біля парламенту України.
Церемонія традиційно триває з 10.00 до 18.00 у вихідні та святкові дні зі щогодинною зміною Почесної варти.
Для протидії поширенню коронавірусу Кабмін із 12 березня до 3 квітня запровадив карантин. У рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.
За останніми даними, в Україні підтверджено вже 41 випадок коронавірусу.