Верховна Рада тимчасово відмовилася від Почесної варти

Заходи, пов’язані з несенням Почесної варти Національної гвардії біля Верховної Ради, скасовано через карантин.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

"У зв’язку із запровадженням карантину в Україні, з метою запобігання поширенню коронавірусу, урочистості з несення Почесної варти Національної гвардії України біля будівлі українського парламенту – тимчасово призупиняються", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що про відновлення відповідних заходів буде повідомлено окремо.

Як повідомлялося, 1 березня 2020 року було започатковано традицію несення Почесної варти Нацгвардії біля парламенту України.

Церемонія традиційно триває з 10.00 до 18.00 у вихідні та святкові дні зі щогодинною зміною Почесної варти.

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Для протидії поширенню коронавірусу Кабмін із 12 березня до 3 квітня запровадив карантин. У рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

За останніми даними, в Україні підтверджено вже 41 випадок коронавірусу.