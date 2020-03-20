Стефанчук пропонує проводити засідання Ради і комітетів у режимі відеоконференції

Перший заступник Голови ВР Руслан Стефанчук зареєстрував законопроєкт, який передбачає проведення пленарних засідань та засідань комітетів Верховної Ради України в режимі відеоконференції на період здійснення заходів протидії поширенню COVID-19.

Про це свідчать дані з сайту Верховної Ради.Проєкт закону №3250 20 березня одержано Верховною Радою і передано на розгляд керівництву.

Текст законопроєкту і супровідні документи до нього наразі не оприлюднено.

Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговому засіданні 17 березня ухвалила постанову, згідно з якою, парламент до 3 квітня працюватиме в режимі роботи комітетів.