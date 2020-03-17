ВР доручила Разумкову негайно підписати закони щодо протидії коронавірусу

"Враховуючи необхідність термінового законодавчого забезпечення заходів боротьби з коронавірусом, пропоную доручити Голові Верховної Ради України невідкладно підписати прийняті Верховною Радою акти та негайно направити їх Президентові України", - сказав перший заступник Голови ВР Руслан Стефанчук.

Сам спікер Дмитрор Разумков пояснив, що, таким чином, він не буде змушений чекати два дні для того, щоб підписати зазначені закони, а зможе зробити це в день ухвалення, тобто 17 березня.

Як повідомлялося, ВР на позачерговому засіданні 17 березня ухвалила у другому читанні і в цілому проєкти законів "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)" (№3219), "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються Особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я" (№2538), "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються за кошти державного бюджету, та створення умов для закупівель у сфері охорони здоров'я за кошти державного бюджету" (№2539), "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)" (№3220).

Верховна Рада також прийняла постанову "Про деякі питання організації роботи Верховної Ради України на період дії карантину в Україні", внесла зміни до календарного плану проведення третьої сесії.

Перший заступник Голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук запропонував доручити Голові Верховної Ради України невідкладно підписати прийняті закони на направити прийняті Верховною Радою закони на підпис Президентові, і народні депутати підтримали цю пропозицію.