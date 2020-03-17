Рада підтримала законопроєкт, який допоможе бізнесу пережити карантин

Верховна Рада на позачерговому засіданні 17 березня ухвалила за основу та в цілому закон про внесення змін до Податкового кодекс та інших законів про підтримку платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобіганняCOVID-19.

За відповідне рішення проголосувало 359 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Закон передбачає першочергові податкові кроки, спрямовані на підтримку підприємців у форс-мажорних обставинах. Серед іншого, тимчасово бізнес звільняється від сплати ЄСВ, скасовуються основні штрафи за порушення податкового законодавства та відтерміновується обов'язкове впровадження реєстраторів розрахункових опереацій (РРО). Так, з 1 березня по 30 квітня: звільняються від сплати ЄСВ всі фізичні особи підприємці, а також ті особи, хто займається незалежною професійною діяльністю.

Тимчасово скасовуються штрафи та пеня за несвоєчасну або неповну сплату ЄСВ, а також несвоєчасне подання звітності по ЄСВ. Скасовується податок на комерційну нерухомість та землю.

Крім того, бізнес звільняється від основних штрафів та пені за порушення податкового законодавства з 1 березня по 31 травня. Ця норма не буде стосуватися порушень по сплаті ПДВ, акцизів та ренти.

На 3 місяці відтерміновується обов’язкове введення РРО для всіх категорій «спрощенців». Запроваджується тимчасовий мораторій на нові документальні та фактичні податкові перевірки та продовження початих. Також внесені зміни щодо мораторію на неподаткові перевірки бізнесу до 31 травня.

Крім того, передбачається кілька пільг для громадян, які звільняються від штрафів та пені за прострочення виплат по споживчим кредитам з 1 березня по 30 квітня. На цей же період для громадян запроваджується допомога для тих, хто захворів на короновірус чи знаходиться на самоізоляції.

Нагадамо, 17 березня Верховна Рада зібралася на позачергове засідання для розгляду питань, пов'язаних із поширенням коронавірусу в країні. На порядку денному законопроекти щодо протидії спалаху СOVID-19. Проєкт указаного закону № 3220 з поданням Комітету був отриманий 16 березня 2020 року.