Бізнес збільшує виробництво антикоронавірусних засобів - Шмигаль

Український бізнес починає збільшувати обсяги виробництва засобів індивідуального захисту і медичного обладнання у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби.

Про це поінформував Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час позачергового засідання Верховної Ради 17 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми вже передали майже 10 мільйонів масок в області, плюс передали обладнання: там і по півтори тисячі апаратів штучної вентиляції легенів та інших приладів... Друге: ми провели вчора декілька зустрічей із представникам бізнесу, в тому числі й у Кабінеті міністрів ми зустрілися з найбільшими виробниками засобів індивідуального захисту і медичного обладнання в Україні, з асоціаціями, з представниками мереж аптек і підготували з ними до підпису меморандум, в якому зазначили, по-перше, ціни, по-друге, обсяги, по-третє, умови спільної роботи в умовах кризи. Маємо абсолютне розуміння з боку бізнесу. Український бізнес починає збільшувати обсяги виробництва", – зазначив Шмигаль.

Водночас, за його словами, є певні питання, і на вирішення частини з них спрямовано низку законопроєктів, які сьогодні розглядає парламент.

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"У них (представників бізнесу - ред.) є запитання щодо сировини та щодо матеріалів – також ми допомагаємо це вирішувати", - додав Прем'єр-міністр.

Він поінформував, що уряд веде перемовини і з міжнародними партнерами щодо пошуку необхідних обладнання, засобів індивідуального захисту, ліків.

«Вже є перші домовленості, доволі великі. Цього тижня будемо везти й обладнання, і засоби індивідуального захисту», - сказав Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, парламент зранку у вівторок зібрався на позачергове засідання для ухвалення законопроєктів щодо боротьби з коронавірусом.