У жодного хворого з коронавірусом буковинця немає ускладнень

У жодного із хворих на коронавірус буковинців немає ускладнень. Більшість із них почувають себе добре, один має підвищену температуру.

Про це у Facebook повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація.

"Хворі на коронавірус, які перебувають у обласній дитячій клінічній лікарні, почуваються добре. Також стабільним є стан пацієнтів, яких госпіталізували сюди із підозрою на Covid-19. У обласній клінічній лікарні стан недужих теж стабільний. У одного хворого на коронавірус є температура.

Ще одному пацієнту із підозрою на Covid-19 сьогодні зроблять рентген. Стан госпіталізованих у районні лікарні буковинців – без відхилень", - йдеться у повідомленні.

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В ОДА зазначили, що наразі у лікувальних закладах області перебуває 57 осіб, з них у 15 - підтверджений коронавірус. Загалом у Чернівецькій області було обстежено 81 людину, підтверджених випадків інфікування Covid-19 – 25.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 23 березня до Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) надійшло 114 повідомлень про підозру на Covid-19, загалом же в Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби Covid-19, три з них летальні і одна людина видужала.

Фото: AA