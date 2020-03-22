Другий хворий на коронавірус буковинець одужує

Другий пацієнт із Буковини, в якого виявили коронавірус, одужує. Вперше після підтвердження діагнозу його аналізи дали негативний результат на Covid-19.

Про це у коментарі кореспондентові Укрінформу розповіла заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак.

"У пацієнта номер два, в якого підтвердився діагноз захворювання на коронавірус, аналізи вперше показали негативний результат. Через дві доби будемо знову направляти його аналізи на дослідження. І якщо також буде негативний результат на Covid-19, це означатиме, що у нас вже другий пацієнт одужав від цієї хвороби", - сказала Гусак.

Також вона додала, що в неділю, 22 березня, з Чернівців до Києва відправили велику кількість зразків контактних осіб та осіб із підозрою на коронавірус. Результати цих аналізів очікують уже в понеділок, 23 березня.

Як повідомляв Укрінформ, у п'ятницю, 20 березня, з лікарні Чернівців виписали першого українського пацієнта, який одужав від коронавірусу.